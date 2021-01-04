В Каунасе прогремел взрыв: взрывчатку забросили в автомобиль

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Департамент полиции информировал, что в Каунасе прогремел взрыв. Сообщается, что в автомобиль забросили взрывчатку.
3 января, в 23.16 ч., в Каунасе, на проспекте Балту, на стоянке около многоквартирных домов, неизвестный выбил окно в автомобиле VW Golf и забросил в салон взрывчатку.
Во время взрыва был серьезно поврежден автомобиль VW Golf и незначительно повреждены три стоявших рядом машины.
Ущерб устанавливается.
Начато расследование.
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