В Каунасе прогремел взрыв: взрывчатку забросили в автомобиль

3 января, в 23.16 ч., в Каунасе, на проспекте Балту, на стоянке около многоквартирных домов, неизвестный выбил окно в автомобиле VW Golf и забросил в салон взрывчатку.

Во время взрыва был серьезно поврежден автомобиль VW Golf и незначительно повреждены три стоявших рядом машины.

Ущерб устанавливается.

Начато расследование.