aA
Департамент полиции информировал, что в Каунасе прогремел взрыв. Сообщается, что в автомобиль забросили взрывчатку.
В Каунасе прогремел взрыв: взрывчатку забросили в автомобиль
© Skaitytojo Tado nuotr.

3 января, в 23.16 ч., в Каунасе, на проспекте Балту, на стоянке около многоквартирных домов, неизвестный выбил окно в автомобиле VW Golf и забросил в салон взрывчатку.

Во время взрыва был серьезно поврежден автомобиль VW Golf и незначительно повреждены три стоявших рядом машины.

Ущерб устанавливается.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt

TOP новостей

В частные клиники Литвы поступают запросы в связи с вакциной от коронавируса: есть несколько препятствий (21)

Как только в Литву пришли первые партии вакцины от...

Главный эпидемиолог Литвы: ситуация с распространением коронавируса стабилизируется (5)

Главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене сказала,...

В Литве диагностирован 1361 новый случай коронавируса, скончались 25 человек (7)

В Литве за минувшие сутки диагностирован 1361 новый...

Коронавирус установили у депутата парламента Литвы Таргамадзе (8)

Депутат парламента Литвы Вилия Таргамадзе 3 января на...

Аналитик: в ближайшие 7-10 дней станет ясно, будет ли улучшение ситуации иметь долгосрочный эффект (19)

В воскресенье правительство решило продлить...