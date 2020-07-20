В 9.23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Пилякальнё, горит квартира в 9-этажном доме.

Портал kaunas.kasvyksta.lt сообщил, что, по словам очевидцев, пожарные забрались в горящую квартиру с помощью автолестницы. По словам очевидцев, через окна балкона сначала виднелись языки пламени. Горела квартира на 7 этаже. Во время пожара пострадала и квартира, находящаяся этажом выше.