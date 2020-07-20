В 9.23 ч. по Единому номеру помощи 112 поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Пилякальнё, горит квартира в 9-этажном доме.
Портал kaunas.kasvyksta.lt сообщил, что, по словам очевидцев, пожарные забрались в горящую квартиру с помощью автолестницы. По словам очевидцев, через окна балкона сначала виднелись языки пламени. Горела квартира на 7 этаже. Во время пожара пострадала и квартира, находящаяся этажом выше.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Специалист после появления очага коронавируса в Каунасе: некоторым компаниям грозят санкции (8)
После того как поступила информация о том, что...
Новые правила: изолироваться должны жители Литвы, вернувшиеся с популярных курортов (41)
Жителям Литвы, отдыхавшим в Хорватии, с 20 июля придется...
Коронавирус установили у двух специалистов Службы занятости (6)
В минувшие выходные работницы молетского отделения...
Электростанция, которая почти 60 лет производила электричество: проведено уникальное испытание (15)
Электростанция в Электренай все еще работает. Два...
В Литве зарегистрировано 15 новых случаев коронавируса (11)
В Литве в общей сложности зарегистрировано 1947 случаев...