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16 мая в 17.05 в Каунасе на ул. Юоделинес, был остановлен автомобиль Audi A6, за рулем которого не в служебное время и не в форме находился нетрезвый сотрудник Каунасского полицейского комиссариата (1968 года рождения).
Reidas sostinės gatvėse
Reidas sostinės gatvėse
© DELFI (R.Gečiūnaitės nuotr.)

У него установлено 2,44 промилле.

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