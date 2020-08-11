В Каунасе полиция задержала агрессивную пенсионерку

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В Каунасе полиция задержала и арестовала пенсионерку. По данным полиции, женщина оказала сопротивление стражам порядка и одного из них пыталась ударить ножом.

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