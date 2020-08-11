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В Каунасе полиция задержала и арестовала пенсионерку. По данным полиции, женщина оказала сопротивление стражам порядка и одного из них пыталась ударить ножом.
В Каунасе полиция задержала агрессивную пенсионерку
© DELFI / Rafael Achmedov

9 августа, в 21 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Плянто, полиция приехала, чтобы задержать женщину (1941 г.р.), подозреваемую в нарушении общественного порядка. Однако подозреваемая оказала полиции сопротивление ножом пыталась ударить сотрудника полиции (1975 г.р.).

По предварительным данным, женщину задержали. Ведется расследование.

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