19 января, в 9.45 ч., в Каунасе, на Ванджёгалском шоссе полиция остановила автомобиль Toyota Avensis.
© DELFI / Kiril Čachovskij

Им управлял нетрезвый (0,81 промилле) специалист (1964 г.р.) Литовской полицейской академии.

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