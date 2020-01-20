19 января, в 9.45 ч., в Каунасе, на Ванджёгалском шоссе полиция остановила автомобиль Toyota Avensis.
Им управлял нетрезвый (0,81 промилле) специалист (1964 г.р.) Литовской полицейской академии.
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В Каунасе полиция остановила за рулем нетрезвого специалиста Полицейской академии (1)
19 января, в 9.45 ч., в Каунасе, на Ванджёгалском шоссе...
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