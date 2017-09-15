Автомобилем BMW управлял 21-летний молодой человек. По предварительным данным, во время ДТП он был трезвым.

DELFI напоминает, что ровно неделю назад, 8 сентября, в 7.40 ч. было получено сообщение о том, что в Каунасе, ул. К.Баршауско, автомобиль BMW сбил на пешеходном переходе женщину с ребенком.

В больницу была доставлена женщина (1994 г.р.) и ее сын. По предварительным данным, у женщины диагностировали перелом ноги и сотрясение мозга.

"Женщина до сих пор находится в больнице, состояние у нее тяжелое", - сказал DELFI адвокат пострадавших Жильвинас Сташайтис.

Ведется расследование.