Департамент полиции сообщает, что 15 сентября, в 4 ч., в Каунасе, на ул. П.Лукшё, на мужчину 1983 г.р. напали трое неизвестных и, угрожая ножом, ограбили его и нанесли ранение. Пострадавший был госпитализирован.
Ведется расследование.
15 сентября, в 14.40 ч., в Каунасе, на Жемайтском шоссе, к подростку 2005 г.р. подошли четверо молодых людей, один из которых попросил у него покататься на электросамокате. Юноша отказался дать электросамокат, тогда агрессор вытащил нож и учрожая ножом, несколько раз ударил подростка.
Полиция разыскивает подозреваемого.
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