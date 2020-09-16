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15 сентября в Каунасе были совершены два нападения. Утром в районе Жалякальнис было совершено покушение на мужчину, а днем в Шилайняй, был ранен подросток, сообщает Kas vyksta Kaune.
Žaidimo dalyviai laimės paspirtuką
Žaidimo dalyviai laimės paspirtuką
© Organizacijos nuotr.

Департамент полиции сообщает, что 15 сентября, в 4 ч., в Каунасе, на ул. П.Лукшё, на мужчину 1983 г.р. напали трое неизвестных и, угрожая ножом, ограбили его и нанесли ранение. Пострадавший был госпитализирован.

Ведется расследование.

15 сентября, в 14.40 ч., в Каунасе, на Жемайтском шоссе, к подростку 2005 г.р. подошли четверо молодых людей, один из которых попросил у него покататься на электросамокате. Юноша отказался дать электросамокат, тогда агрессор вытащил нож и учрожая ножом, несколько раз ударил подростка.

Полиция разыскивает подозреваемого.

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