4 апреля, в 8.55 ч., дежурный ГКП Каунасского округа получил сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Варпо, с горки съехал неуправляемый автомобиль Fiat и перевернулся набок.
© Kauno aps. VPK

Выяснилось, что водитель, вероятно, оставил автомобиль, не поставив его на ручной тормоз, поэтому машина съехала с горки и перевернулась.

Полиция напоминает водителям, не забывать не только о правильности, но и о безопасности парковки.

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