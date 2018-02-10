Департамент полиции сообщает, что 9 февраля, в 3.24 ч. в Каунасе, в баре на Ратушной площади, нетрезвый немецкий военный (1997 г.р.) избил находившегося в баре нетрезвого (1,91 промилле) молодого человека (1991 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, у него диагностировали ушиб спины, подозревают перелом носовой перегородки.

По тому же адресу полицию вызвали еще раз в 4.19 ч. - во дворе произошел конфликт между военными из Германии. Трое военных 1987, 1985 и 1986 г.р. были пьяны (соответственно 1,58, 1,62 и 1,21 промилле). Во время конфликта мужчины толкали друг друга, кричали.

Подозреваемых в нарушении общественного порядка допросили. Об инцидентах информировали Военную полицию.