Департамент полиции сообщает, что 9 февраля, в 3.24 ч. в Каунасе, в баре на Ратушной площади, нетрезвый немецкий военный (1997 г.р.) избил находившегося в баре нетрезвого (1,91 промилле) молодого человека (1991 г.р.). Пострадавшему назначено амбулаторное лечение, у него диагностировали ушиб спины, подозревают перелом носовой перегородки.
По тому же адресу полицию вызвали еще раз в 4.19 ч. - во дворе произошел конфликт между военными из Германии. Трое военных 1987, 1985 и 1986 г.р. были пьяны (соответственно 1,58, 1,62 и 1,21 промилле). Во время конфликта мужчины толкали друг друга, кричали.
Подозреваемых в нарушении общественного порядка допросили. Об инцидентах информировали Военную полицию.
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