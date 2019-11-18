17 ноября, в 18 ч., в Каунасе, на проспекте Тайкос, в парке, незнакомый человек выстрелил в несовершеннолетнюю (2004 г.р.).

Девушке была нанесена физическая боль, на теле осталась царапина.

Пострадавшая в больницу не обращалась.

Обстоятельства происшествия выясняет полиция.