Обнаружены тела мужчины 1968 года рождения и мужчины в возрасте примерно 40 лет, личность которого пока не установлена.

Полицейские ожидают выводов судмедэкспертов. Пока что делать выводы о том, было ли это убийство, рано, так как раны в головах погибших не выглядят смертельными.

Мужчины, похожие на лиц без определенного места жительства, могли замерзнуть, отравившись алкогольным суррогатом.