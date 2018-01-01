Обнаружены тела мужчины 1968 года рождения и мужчины в возрасте примерно 40 лет, личность которого пока не установлена.
Полицейские ожидают выводов судмедэкспертов. Пока что делать выводы о том, было ли это убийство, рано, так как раны в головах погибших не выглядят смертельными.
Мужчины, похожие на лиц без определенного места жительства, могли замерзнуть, отравившись алкогольным суррогатом.
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