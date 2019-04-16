16 апреля, в 10.22 ч., поступило сообщение о том, что в Каунасе, на ул. Ужнямунес, недалеко от водоочистных сооружений, в кустах у Немана, обнаружено тело мужчины.
По предварительным данным, это тело пропавшего 22 февраля Д.П. (1993 г.р.).
Полиция информировала DELFI, что, по предварительным данным, это тело Д.П.
Полиция выясняет обстоятельства и причины смерти военного.
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