Департамент полиции информировал, что 17 марта, около 15 ч., в Каунасе, на проспекте В.Кревес, в квартире общежития, обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) со следами побоев в области головы.
Задержаны нетрезвые подозреваемые: 1974 г.р. 2,12 промилле и 1980 г.р 2,28 промилле.
Ведется расследование.
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