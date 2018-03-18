Департамент полиции информировал, что 17 марта, около 15 ч., в Каунасе, на проспекте В.Кревес, в квартире общежития, обнаружено тело мужчины (1953 г.р.) со следами побоев в области головы.

Задержаны нетрезвые подозреваемые: 1974 г.р. 2,12 промилле и 1980 г.р 2,28 промилле.

Ведется расследование.