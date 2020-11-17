В понедельник, в 22 ч., в Каунасе, в квартире на ул. С.Жукауско, ножом была ранена женщина (1993 г.р.), пострадавшую доставили в больницу.

Задержаны нетрезвые (2,02 и 2,38 промилле) подозреваемые (1973 и 1990 г.р.).

Начато расследование по факту нанесения серьезного ущерба здоровью.