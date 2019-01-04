В Каунасе нетрезвый водитель скрылся с места происшествия

Полиция информирует, что 3 января, в 19.50 ч., в Каунасе, на ул. Ашмянос водитель (1984 г.р.) Audi 80 столкнулся с ехавшим навстречу VW Passat, которым управлял мужчина (1971 г.р.).

В больницу была доставлена пассажир (1975 г.р.) VW Passat. Водитель Audi был пьян – 1,80 промилле.

BNS пишет, что виновник ДТП с места ДТП скрылся. Его задержали через час на ул. Ашмянос.