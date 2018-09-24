Каунасский отдел по правам детей информировал DELFI, что матери во время инцидента дома не было. В понедельник она общалась с представителями службы по правам детей. ВРИО заведующей отдела Дайва Порутене сказала, что решается вопрос опеки над другими детьми из этой семьи.

"Сама служба по правам детей никаких услуг не предоставляет, мы организуем работу, тогда мэрия будет решать судьбу двух других детей. Пока еще рано говорить, что будет, пока идет расследование", - сказала DELFI Порутене.

Эта семья попала в поле зрения специалистов несколько лет назад, тогда у них был лишь один ребенок. Позже наблюдали улучшение.

По данным Департамента полиции, младенца в 3 ч. ночи доставили в больницу с ул. Лампеджю в Каунасе. Диагноз - травма головы. Ребенка уронил отец.

Молодой человек 1995 г.р. был пьян - 0,93 промилле. Его закрыли в КПЗ.

По словам прокурора Ауксе Липкявичене, согласно имеющимся данным, между отцом младенца и бабушкой, которая за младенцем присматривала, возник конфликт, в результате которого и пострадал младенец.

Как точно все случилось, не упоминается, однако у младенца диагностировали гематому, кровоизлияние в мозг и перелом черепа. 23-летний отец свою вину отрицает.

Подозреваемый известен полиции, на его счету 9 судимостей за грабежи, кражи и Каунасский участковый суд разрешил взять подозреваемого 23-летнего Х.Н. под арест на три месяца.

"Подозреваемый ранее 9 раз был судим. Одно из дел сейчас рассматривают в Каунасском участковом суде. Подозревают, что это преступление он совершил, отбывая наказание по другому делу. Это позволяет предположить, что на свободе подозреваемый может скрываться от правосудия", - сказала судья Бируте Дроздене.

Х.Н. обвиняют в том, что он избил своего сына - бил его руками и ногами. Младенцу нанесены серьезные травмы.