31 августа в 11.56 Каунасская полиция получила сообщение от женщины (1974 года рождения). Она сообщила, что около 10.45 утра двое неизвестных, один из которых был в маске, забрались в квартиру по улице Витяне через незапертую входную дверь.
Женщина заявила, что ей угрожали ножом и избили до потери сознания.
Начато досудебное расследование по статье 145.2 УК Литовской Республики.
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