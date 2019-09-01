В Каунасе днем неизвестные забрались в квартиру женщины, начали угрожать и избивать ее. После инцидента женщина рассказала полиции, что в результате избиения она даже потеряла сознание.
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31 августа в 11.56 Каунасская полиция получила сообщение от женщины (1974 года рождения). Она сообщила, что около 10.45 утра двое неизвестных, один из которых был в маске, забрались в квартиру по улице Витяне через незапертую входную дверь.

Женщина заявила, что ей угрожали ножом и избили до потери сознания.

Начато досудебное расследование по статье 145.2 УК Литовской Республики.

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