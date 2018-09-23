В воскресенье, в 14:10, было получено сообщение, что в Каунасе в магазин на ул. Линкувос зашёл раненный мужчина с вероятно колотой раной. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть мужчины 1976 г.р.
© Kauno aps. VPK

Сразу же отреагировавшие на сообщение сотрудники полиции Каунасской области, начав поиск подозреваемых, в 15:40 задержали двух возможных подозреваемых.

В Каунасе накануне визита Папы Римского был убит человек
© Kauno aps. VPK

Ввиду произошедшего Комиссариат полиции Каунасской области проводит досудебное расследование по ч.1 ст. 129 УК Литвы. По ней преступникам грозит лишение свободы от 7 до 15 лет.

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