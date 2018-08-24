Преступление было совершено в среду поздно вечером. Подозреваемый сбежал, но на следующий день благодаря помощи горожан полиция задержала его у яхтклуба.
24 августа прокуратура обратилась в суд с просьбой взять подозреваемого под арест. Максимальное наказание грозящее подозреваемому за совершенные преступления - пожизненное тюремное заключение.
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