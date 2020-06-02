В Каунасе на пешеходном переходе серьезно пострадала девушка

Скопировать ссылку В Каунасе на пешеходном переходе серьезно пострадала девушка

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2 июня, в 8.59 ч., полиция получила сообщение о том, что в Каунасе, на шоссе Атейтес, по предварительным данным, на пешеходном переходе автомобиль VW, которым управлял трезвый молодой человек, сбил девушку (16-17 лет). Девушка получила серьезные травмы.