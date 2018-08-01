Департамент полиции Литвы информировал, что в Каунасе автомобиль Audi сбил подростка. В тот же день пострадавший скончался в больнице.
© Shutterstock nuotr.

ДТП произошло в 14.40 ч. 31 июля, в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичюса. Автомобиль Audi Q5, которым управляла женщина (1988 г.р.), сбила пешехода (2001 г.р.), который внезапно вышел на проезжую часть. Юноша был госпитализирован, вечером того же дня, в 22.30 ч. он скончался в больнице

Ведется расследование.

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