ДТП произошло в 14.40 ч. 31 июля, в Каунасе, на проспекте А.Юозапавичюса. Автомобиль Audi Q5, которым управляла женщина (1988 г.р.), сбила пешехода (2001 г.р.), который внезапно вышел на проезжую часть. Юноша был госпитализирован, вечером того же дня, в 22.30 ч. он скончался в больнице
Ведется расследование.
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