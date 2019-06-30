В Каунасе на перекрёстке столкнулись автомобили: одна машина перевернулась, ранены люди

Порталу "Что происходит в Каунасе" дежурный сотрудник полицейского комиссариата Каунасского уезда сообщил, что эта авария произошла в 9:45.

Пассажиры Opel и водитель Mitsubishi были доставлены в Каунасскую клинику.

По предварительным данным, водители обоих автомобили были трезвыми. Полиция выясняет причины происшествия.