В Каунасе на перекрёстке столкнулись автомобили: одна машина перевернулась, ранены люди

В воскресенье утром в Каунасе, на перекрестке проспекта Саванорю и ул. 11 марта, у торгового центра Savas столкнулись автомобили Opel и Mitsubishi. Один автомобиль перевернулся на крышу.
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Порталу "Что происходит в Каунасе" дежурный сотрудник полицейского комиссариата Каунасского уезда сообщил, что эта авария произошла в 9:45.

Пассажиры Opel и водитель Mitsubishi были доставлены в Каунасскую клинику.

По предварительным данным, водители обоих автомобили были трезвыми. Полиция выясняет причины происшествия.

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