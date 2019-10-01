29 сентября, в 23.40 ч., в Каунасе, на пр. Тайкос, мужчина (1987 г.р.) выстрелил в проезжавший автомобиль Ford Focus, которым управлял мужчина (1988 г.р.).
Подозреваемый был задержан и закрыт в КПЗ.
У задержанного нашли и изъяли два пистолета и пакет с дробью.
Полиция выясняет обстоятельства происшествия.
В Каунасе мужчина выстрелил в проезжавший автомобиль
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