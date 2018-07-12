Деньги каунасец Салвиюс нашел в Шилайняй и принес их в ближайший комиссариат.

Полиция благодарит гражданина и ждет владельца денег в Комиссариате Сантакос, можно также звонить по номерам 8 700 60 691, 8 700 60650.