Каунасская полиция информировала, что мужчина принес в полицию найденные им 1000 евро. Полиция ищет потерявшего деньги.
Eurai
© DELFI / Kiril Čachovskij

Деньги каунасец Салвиюс нашел в Шилайняй и принес их в ближайший комиссариат.

Полиция благодарит гражданина и ждет владельца денег в Комиссариате Сантакос, можно также звонить по номерам 8 700 60 691, 8 700 60650.

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