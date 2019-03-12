В понедельник, 11 марта, в Каунасе помощь врачей потребовалась молодому мужчине. По предварительным данным, он получил ножевое ранение.
Полиция информирует, что около 18 ч. в Каунасскую больницу из дома в Каунасе, на ул. М.Янкаус, был доставлен и госпитализирован молодой человек (1994 г.р.). Диагноз - колотые ранения в области живота и руки.
Молодой человек сказал, что около 17 ч. того же дня в Каунасе, на ул. Пранцузу, в квартире его ранил знакомый с виду мужчина.
Подозреваемый (1985 г.р.) был закрыт в КПЗ.
Зарегистрированные (0) Анонимные (1)
В Электренай призывник выбил стекло в автомобиле, ранив несовершеннолетнюю (17)
Призывник ВС Литвы подозревается в том, что в...
В Паневежском районе воспламенился дом, внутри может находиться человек (1)
Единый центр помощи сообщил, что в Паневежском районе, в...
Невероятно смелая девушка в Клайпеде преследовала воров (18)
Полиция сообщила, что девушка, которую обокрали в...
TOP новостей
ЕСПЧ: репрессии CССР против литовских партизан могут считаться геноцидом (61)
Во вторник Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ)...
Скрытая проблема Литвы: люди хотят умереть дома, но есть и другая сторона медали (12)
Все больше людей, которые больны неизлечимыми...
Пенсионная система в Литве: когда дополнительную пенсию можно унаследовать (34)
После того как в Литве вступил в силу новый порядок...
Глава МИД Литвы: перенос Brexit на срок после выборов в ЕП создает правовые проблемы Европе (5)
После решения перенести выход Великобритании из...