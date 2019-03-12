Полиция информирует, что около 18 ч. в Каунасскую больницу из дома в Каунасе, на ул. М.Янкаус, был доставлен и госпитализирован молодой человек (1994 г.р.). Диагноз - колотые ранения в области живота и руки.

Молодой человек сказал, что около 17 ч. того же дня в Каунасе, на ул. Пранцузу, в квартире его ранил знакомый с виду мужчина.

Подозреваемый (1985 г.р.) был закрыт в КПЗ.