В понедельник, 11 марта, в Каунасе помощь врачей потребовалась молодому мужчине. По предварительным данным, он получил ножевое ранение.
Vientisas peilis
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Полиция информирует, что около 18 ч. в Каунасскую больницу из дома в Каунасе, на ул. М.Янкаус, был доставлен и госпитализирован молодой человек (1994 г.р.). Диагноз - колотые ранения в области живота и руки.

Молодой человек сказал, что около 17 ч. того же дня в Каунасе, на ул. Пранцузу, в квартире его ранил знакомый с виду мужчина.

Подозреваемый (1985 г.р.) был закрыт в КПЗ.

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