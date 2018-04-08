Несчастье произошло в 14.40 ч., в Каунасе, на шоссе Раудондварё.

По неофициальным данным, молодой мотоциклист хотел объехать автомобили, заехал на тротуар и сбил стоявшую у светофора семью – мужчину, женщину и их 13-летнюю дочь.

Очевидцы говорят, что, вероятно, мотоциклист был пьян.

Ведется расследование.