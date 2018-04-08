Несчастье произошло в 14.40 ч., в Каунасе, на шоссе Раудондварё.
По неофициальным данным, молодой мотоциклист хотел объехать автомобили, заехал на тротуар и сбил стоявшую у светофора семью – мужчину, женщину и их 13-летнюю дочь.
Очевидцы говорят, что, вероятно, мотоциклист был пьян.
Ведется расследование.
В Каунасе мотоциклист сбил троих велосипедистов (1)
8 апреля в Каунасе произошло жуткое ДТП . Мотоциклист,...
Из Беларуси в Литву приехал совершенно пьяный водитель тягача (4)
7 апреля, в 20.19 ч., в полицию Друскининкай сообщили о том,...
В самом начале сезона первые мотоциклисты лишились прав (2)
В субботу Литовская дорожная полиция провела в столице...
Ночной рейд в Вильнюсе: в центре внимания оказались водители без прав (3)
Сотрудники Литовской дорожной полиции в ночь на...
Полиция закрыла в КПЗ 86-летнего мужчину, который толкнул жену (9)
В Бетыгале, на ул. Лелико (Расейнский район), во дворе...
TOP новостей
ССР задержала директора Центра крови, супруга Жемайтайтиса стала специальным свидетелем (4)
Сотрудники Службы спецрасследований (ССР) задержали...
В культовой американской передаче – пародия на диалог Грибаускайте с Трампом (137)
На этой неделе в Вашингтоне состоялась встреча...
Оплачиваемый больничный из-за чрезмерно затянувшейся болезни ребенка не продлевают (12)
2,5-годовалый сын жительницы Вильнюса Рамуне заболел...
Православные верующие Литвы отмечают праздник Пасхи Праздничное послание митрополита (49)
Сегодня православные верующие разных стран мира...
Страны Балтии договариваются автоматически признавать дипломы (11)
Дипломы вузов в странах Балтии в будущем будут...