26 декабря, около 22 ч. в Каунасе, на шоссе Раудондварё, у АЗС, молодой человек (1996 г.р.) пытался выбросить из окна автомобиля Volvo V40 зажженную петарду, но не успел - она взорвалась у него в руке.
© "Panevėžio balsas"

Пострадавший госпитализирован, возможно, врачам придется ампутировать три пальца его руки.

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