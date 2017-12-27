В Каунасе молодому человеку петардой повредило пальцы

26 декабря, около 22 ч. в Каунасе, на шоссе Раудондварё, у АЗС, молодой человек (1996 г.р.) пытался выбросить из окна автомобиля Volvo V40 зажженную петарду, но не успел - она взорвалась у него в руке.