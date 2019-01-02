Полиция сообщает, что 1 января, в 0.45 ч. в Каунасе, на ул. Бирулишкю, Mercedes-Benz, которым управлял молодой человек 1993 г.р., съехал с дороги и врезался в дерево.

В больницу доставили водителя и 4 пассажиров: женщину (1974 г.р.) и мужчин (1992, 1990, 1996 г.р.).

Водителя из автомобиля освободили пожарные-спасатели. Он был без сознания.