В Каунасе в результате ДТП серьезно пострадал водитель и четыре пассажира. Полиция выяснила, что у виновника жуткого ДТП нет прав на вождение.
© DELFI / Orestas Gurevičius

Полиция сообщает, что 1 января, в 0.45 ч. в Каунасе, на ул. Бирулишкю, Mercedes-Benz, которым управлял молодой человек 1993 г.р., съехал с дороги и врезался в дерево.

В больницу доставили водителя и 4 пассажиров: женщину (1974 г.р.) и мужчин (1992, 1990, 1996 г.р.).

Водителя из автомобиля освободили пожарные-спасатели. Он был без сознания.

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