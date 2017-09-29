В Каунасе легковой автомобиль столкнулся с тягачом

29 сентября утром в Каунасе столкнулись легковой автомобиль Opel и тягач. На дороге A5, в направлении IX форта, около виадука Марвялес формируются заторы. Полиция сообщает, что водителя легкового авто увезли в больницу.