В Каунасе легковой автомобиль столкнулся с тягачом

29 сентября утром в Каунасе столкнулись легковой автомобиль Opel и тягач. На дороге A5, в направлении IX форта, около виадука Марвялес формируются заторы. Полиция сообщает, что водителя легкового авто увезли в больницу.
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ДТП произошло 29 сентября, в 7.09 ч.

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