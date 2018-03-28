В Каунасе конфликт между мужчинами завершился стрельбой

27 марта, в 11.30 ч., в Каунасе, на у. П.Лукшё, в парке произошел конфликт между молодым человеком (1992 г.р.) и двумя неизвестными. Все началось со словесной перепалки, которая переросла в драку, второй неизвестны выстрелил из пистолета и ранил мужчину в ногу.

Департамент полиции сообщил, что пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.