В Каунасе конфликт между мужчинами завершился стрельбой

27 марта в Каунасе мужчина получил огнестрельное ранение.
Pistoletas
© DELFI / Mindaugas Ažušilis

27 марта, в 11.30 ч., в Каунасе, на у. П.Лукшё, в парке произошел конфликт между молодым человеком (1992 г.р.) и двумя неизвестными. Все началось со словесной перепалки, которая переросла в драку, второй неизвестны выстрелил из пистолета и ранил мужчину в ногу.

Департамент полиции сообщил, что пострадавшему назначено амбулаторное лечение.

Ведется расследование.

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