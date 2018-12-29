Выломав оконную раму на втором этаже плебании парафии на улице Вайдото, воры проникли в кабинет и украли из ящика стола 600 евро.

Из шкафа был украден незакреплённый металлический сейф, в котором было 3000-4000 евро монетами и около 8000 евро банкнотами различного достоинства. Эти деньги были пожертвованы приходу.

Реальный размер ущерба устанавливается.