Выломав оконную раму на втором этаже плебании парафии на улице Вайдото, воры проникли в кабинет и украли из ящика стола 600 евро.
Из шкафа был украден незакреплённый металлический сейф, в котором было 3000-4000 евро монетами и около 8000 евро банкнотами различного достоинства. Эти деньги были пожертвованы приходу.
Реальный размер ущерба устанавливается.
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