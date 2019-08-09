В Каунасе из окна выпал и разбился мужчина

В Каунасе произошел несчастный случай. Департамент полиции информировал, что погиб выпавший из окна мужчина.
9 августа, в 0.10 ч., в Каунасе, на ул. Саюнгос, из окна многоквартирного дома на третьем этаже выпал и разбился мужчина (1959 г.р.).
Обстоятельства происшествия выясняются.
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