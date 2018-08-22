Департамент полиции сообщает, что 21 августа в полдень в полицию обратился каунасец 1963 г.р. Он указал, что в период с 7 по 21 августа из офиса на ул. Тоторю (Каунас) при невыясненных обстоятельствах пропал конверт с деньгами.
Полиция начала расследование.
В Каунасе из офиса пропал конверт с 127 000 евро (6)
В Каунасе из офиса пропал конверт с 127 000 евро.
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