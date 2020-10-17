aA
В Каунасе из автомобиля украден рюкзак с деньгами. Ущерб - 53 000 евро.
В Каунасе из автомобиля украден рюкзак: ущерб - 53 000 евро
© DELFI / Karolina Pansevič

16 октября, в 10.20 ч в Каунасе, на площадке у проспекта Тайкос, из автомобиля Nissan Murano был украден рюкзак с деньгами - 30 000 фунтов стерлингов и 230 000 норвежских крон.

Ущерб – 53 000 евро.

Начато расследование.

Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!

ru.DELFI.lt
|Populiariausi straipsniai ir video

TOP новостей

Минздрав: изолироваться придется возвращающимся из Италии, Болгарии и Лихтенштейна (1)

Италия , Болгария и Лихтенштейн пополнили список...

В Литве зафиксированы 228 новых случаев коронавируса и одна смерть (21)

По данным Национального центра общественного...

Письма из Нагорного Карабаха: история разрушенного многоквартирного дома (11)

После того как возобновился военный конфликт между...

В выходные наслаждаться осенней погодой будет мешать ветер и дождь (1)

В ночь на субботу во многих районах были заморозки...

В Паланге возродился курзал времен графа Тышкевича (2)

Курзал, стены которого помнят историю семьи графов...

|Maža didelių žinių kaina