В Каунасе из автомобиля украден рюкзак: ущерб - 53 000 евро

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В Каунасе из автомобиля украден рюкзак с деньгами. Ущерб - 53 000 евро.
16 октября, в 10.20 ч в Каунасе, на площадке у проспекта Тайкос, из автомобиля Nissan Murano был украден рюкзак с деньгами - 30 000 фунтов стерлингов и 230 000 норвежских крон.
Ущерб – 53 000 евро.
Начато расследование.
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