В Каунасе из автомобиля украден рюкзак: ущерб - 53 000 евро

16 октября, в 10.20 ч в Каунасе, на площадке у проспекта Тайкос, из автомобиля Nissan Murano был украден рюкзак с деньгами - 30 000 фунтов стерлингов и 230 000 норвежских крон.

Ущерб – 53 000 евро.

Начато расследование.