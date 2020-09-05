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Департамент полиции информирует, что в Каунасе и в Молетском районе пьяные женщины размахивали ножами.
Surūdijęs peilis
Surūdijęs peilis
© Shutterstock

4 сентября, в 21.30 ч., в Молетском районе, в деревне Радвонишкис нетрезвая (1,82 промилле) женщина (1975 г.р.) ножом ранила мужчину (1967 г.р.), который был доставлен в больницу.

Подозреваемая была задержана. Начато расследование.

В тот же день, в 23.30 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Укмергес, нетрезвая (1,21 промилле) женщина (1985 г.р.) ножом ранила мужчину (1996 г.р.), который был доставлен в больницу.

Подозреваемая была задержана. Начато расследование.

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