4 сентября, в 21.30 ч., в Молетском районе, в деревне Радвонишкис нетрезвая (1,82 промилле) женщина (1975 г.р.) ножом ранила мужчину (1967 г.р.), который был доставлен в больницу.
Подозреваемая была задержана. Начато расследование.
В тот же день, в 23.30 ч., в Каунасе, в квартире на ул. Укмергес, нетрезвая (1,21 промилле) женщина (1985 г.р.) ножом ранила мужчину (1996 г.р.), который был доставлен в больницу.
Подозреваемая была задержана. Начато расследование.
Теперь самые свежие новости о Литве можно прочитать и на Телеграм-канале Ru.Delfi.lt! Подписывайтесь оставайтесь в курсе происходящего!
TOP новостей
Новые рекомендации Еврокомиссии: больше свободы во время поездок и хорошая новость для Литвы (36)
Еврокомиссия представила новые рекомендации в связи с...
От вида комнаты в общежитии первокурсница лишилась дара речи (55)
Пандемия коронавируса внесла хаос в систему...
Литовская ассоциация гостиниц и ресторанов: осенью не стоит рассчитывать на большую прибыль
Президент Литовской ассоциации гостиниц и ресторанов...
Глава Минздрава Литвы: Эстония по ошибке попала в список стран, приезжим из которых требуется изоляция (13)
В пятницу вечером в Литве появился новый список стран,...
Количество очагов коронавируса в Литве растет участились случаи заболевания на предприятиях (1)
Национальный центр общественного здравоохранения...