"Дорога ужасная", – сказала читатель DELFI, поделившаяся фотографиями.

На снимках видно, что на дороге лежит слой снега, видны лишь колеи, по которым водители стараются ехать. Немного лучше ситуация в первой полосе, а вот вторую совсем замело.

"Мы видели несколько машин, которые посыпали дорогу, но под Каунасом не было ни одной", – сказала собеседница.

Дорожные службы уведомили, что сегодня утром техника выехала на дороги раньше, но акцентировали, что на основных дорогах образовались колеи, дороги скользкие.

С учетом сложных условий на дороги выехало больше 100 единиц техники, сказано в сообщении госкомпании Kelių priežiūrа. Клайпедская служба начала работу раньше обычного - с 4 ч.

Кретингские и клайпедские дороги посыпают по второму разу. На магистрали A1 работают тракторы, которые убирают снег с обочин.

Компания Kelių priežiūra информирует, что основное внимание в первую очередь уделяют магистральным дорогам с интенсивным движением. Затем займутся районными дорогами.

На дорогах A5, A8 (Via Baltica) и A1 (Вильнюс-Каунас-Клайпеда) техника работает круглосуточно. Превентивно посыпают 2400 км основных дорог.

Хаос на улицах Каунаса

Из-за снега движение на дорогах Каунаса нарушено. Читатели информировали DELFI, что машины еле едут, дороги завалены снегом, образовались колеи, скользко.

"Я ехал по городу, снег не убран на проспекте Тайкос, на ул. Лукшё, на горе Пародос все еле едут, затор. А в конце еще и ДТП на объездной дороге – застрял тягач", – возмущался читатель DELFI.

Читатели портала информируют, что в Каунасе не убран снег на проспекте Короля Миндаугаса, в Старом городе.

Чуда не будет

Дарюс Стасюконис, директор компании Kauno švarа, акцентировал, что может казаться, будто в Каунасе ничего не делают, но на самом деле улицы начали посыпать ночью.

"Мы посыпали с 2 до 5 ч. утра. Потом стали посыпать с 8 ч., дороги чистят, сначала убрали мосты и виадуки, потом принялись за дороги. Машины до сих пор работают в городе", – сказал он DELFI.

По его словам, при такой погоде на чудо рассчитывать не приходится, разве что если на каждой улице поставить машину, которая будет ездить взад-вперед.

По его словам, водители должны оценивать условия и выбирать соответствующую скорость. Он сказал, что после обеда ситуация изменится, поскольку пойдет дождь, снег должен растаять.

В городе посыпались массовые ДТП.

В 10.26 ч. в Каунасе, на дороге A-5 от Академии до 9-го форта, столкнулись 4 автомобиля: Volvo, два Volkswagen и Toyota. По предварительным данным, все водители трезвые. Медики осмотрели 28-летнюю пассажирку Volkswagen. На участке образовался затор.

В 10.42 ч. в Каунасе, на ул. Тунялё, столкнулись 4 автомобиля: Opel, Renault, тягач MAN и автобус Mercedes-Benz. По предварительным данным, все водители трезвые, пострадавших нет.