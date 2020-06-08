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8 июня, в 14.05 ч. поступило сообщение о том, что в Каунасе на перекрестке проспекта Тайкос и аллеи Басанавичаус, тягач Iveco оборвал троллейбусные провода, которые, падая, повредили светофор.
Naujas Kauno troleibusas
Naujas Kauno troleibusas
© Kaunas.lt

Полиция сообщает, что во время ДТП никто не пострадал.

Сейчас движение закрыто от перекрестка проспекта Саванорю и проспекта Тайкос до проспекта Тайкос и ул. Студенту в обоих направлениях.

Формируются заторы, движение регулирует полиция. Водителей по возможности просят выбирать другой маршрут.

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