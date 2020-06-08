Полиция сообщает, что во время ДТП никто не пострадал.

Сейчас движение закрыто от перекрестка проспекта Саванорю и проспекта Тайкос до проспекта Тайкос и ул. Студенту в обоих направлениях.

Формируются заторы, движение регулирует полиция. Водителей по возможности просят выбирать другой маршрут.