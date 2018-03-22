В Каунасе группа молодых людей избила девочку.
Полиция информирует, что 21 марта, около 19 ч., примерно 10 юношей избили девочку 2006 г.р.
Девочку избили на улице, в спальном районе Каунаса, на проспекте В.Кревес.
Девочке назначено амбулаторное лечение, она получила ушибы руки и ноги.
Начато расследование.
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