В Каунасе группа подростков (человек 15)избила девочку.
© Anželika Stackevič

Полиция информирует, что 21 марта, около 19 ч., примерно 15 юношей и девушек избили девочку 2006 г.р.

Девочку избили на улице, в спальном районе Каунаса, на проспекте В.Кревес.

Девочке назначено амбулаторное лечение, она получила ушибы руки и ноги.

Полиция выявила двоих подозреваемых - 15-летнюю девушку и 14-летнего юношу. Начато расследование.

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