В Каунасе группа молодых людей стреляла по окнам дома

9 августа, в 22 ч., в Каунасе, на ул. Ково 11-осёс, во дворе дома, группа из семи молодых людей стреляла по окнам многоквартирного дома. Предполагают, что стреляли из дробовика. Кроме того, та же компания ударила молодого человека (1999 г.р.) металлическим прутом. Однако пострадавший никаких претензий не предъявлял.
Больше никто во время происшествия не пострадал, только повреждено окно в квартире на втором этаже. Начато расследование.
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