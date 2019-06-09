Департамент полиции проинформировал, что мужчина и молодой человек лечатся амбулаторно.
Материальный ущерб устанавливается.
Подозреваемый (1998 г.р.), у которого обнаружен и изъят пистолет типа Airsoft , закрыт в арестантской.
Происшествие расследуется.
В Каунасе гремели выстрелы: молодой человек обстрелял двух мужчин и автомобиль (1)
8 июня , в 9:40, в Каунасе, на проспекте Саванорю, молодой...
Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель (1)
В субботу сотрудники столичной полиции получили ещё...
Лобовое столкновение в Плунгеском районе: пострадали 6 человек (2)
8 июня полиция, врачи и пожарные-спасатели спешили по...
В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль (2)
8 июня в Вильнюсе полицию, врачей скорой помощи и...
Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем (2)
8 июня на дороге Тракай-Мариямполе произошло жуткое ДТП...
TOP новостей
Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно (25)
Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских...
Изучено около 200000 объявлений о работе: каких работников на самом деле ищут работодатели (3)
В трети объявлений о работе требуется, чтобы у будущего...
Из-за утомительной жары в Литве просят экономить воду (4)
В Литве продолжает стоять сухая и жаркая погода,...
LIVE / Форум свободной России в Тракай: Существует ли в российской политике "правый фланг"? (94)
9 июня в литовском Тракай проходит второй день 7-ого...