8 июня, в 9:40, в Каунасе, на проспекте Саванорю, молодой человек из неустановленного оружия выстрелил в мужчину (1987 г.р.) и молодого человека (2001 г.р.), а также обстрелял Volkswagen Passat (2004 г.) (разбито переднее стекло).
© DELFI / Domantas Pipas

Департамент полиции проинформировал, что мужчина и молодой человек лечатся амбулаторно.

Материальный ущерб устанавливается.

Подозреваемый (1998 г.р.), у которого обнаружен и изъят пистолет типа Airsoft , закрыт в арестантской.

Происшествие расследуется.

Статьи по теме:

Жестокая драка в Радвилишкском районе: в ход пошли и биты, и пневматическое оружие (8)

В одной из деревень Радвилишкского района произошла...

Пуля в мозге: в Киеве прооперировали 5-летнего мальчика, подстреленного пьяными полицейскими (6)

В Киевской области пьяные полицейские выстрелили...

Госслужащий в США расстрелял 12 человек (8)

В городе Вирджиния-Бич на восточном побережье США...

ЧП и криминал

В Каунасе гремели выстрелы: молодой человек обстрелял двух мужчин и автомобиль (1)

8 июня , в 9:40, в Каунасе, на проспекте Саванорю, молодой...

Две аварии около Григишкес: перевернутый автомобиль, раненый человек и пьяный водитель (1)

В субботу сотрудники столичной полиции получили ещё...

Лобовое столкновение в Плунгеском районе: пострадали 6 человек (2)

8 июня полиция, врачи и пожарные-спасатели спешили по...

В ДТП около вильнюсского Akropolis перевернулся автомобиль (2)

8 июня в Вильнюсе полицию, врачей скорой помощи и...

Под Тракай произошло лобовое столкновение между тягачом и легковым автомобилем (2)

8 июня на дороге Тракай-Мариямполе произошло жуткое ДТП...

TOP новостей

Проживающих в Литве украинских и белорусских пенсионеров предлагают лечить бесплатно (25)

Постоянно проживающих в Литве украинских и белорусских...

Изучено около 200000 объявлений о работе: каких работников на самом деле ищут работодатели (3)

В трети объявлений о работе требуется, чтобы у будущего...

Из-за утомительной жары в Литве просят экономить воду (4)

В Литве продолжает стоять сухая и жаркая погода,...

LIVE / Форум свободной России в Тракай: Существует ли в российской политике "правый фланг"? (94)

9 июня в литовском Тракай проходит второй день 7-ого...

Погода: жара вернется с новой силой (3)

На выходных жара немного спала, особенно теплые...