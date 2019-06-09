Департамент полиции проинформировал, что мужчина и молодой человек лечатся амбулаторно.

Материальный ущерб устанавливается.

Подозреваемый (1998 г.р.), у которого обнаружен и изъят пистолет типа Airsoft , закрыт в арестантской.

Происшествие расследуется.