В Каунасе горел храм, на пожарище работали большие наряды пожарных

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26 июня, в 14.15 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на Ратушной площади, горит чердак иезуитского храма.
Пожар начался под крышей монастыря. Сразу же сработала противопожарная сигнализация.
Пожарные разбирали конструкции в поисках очага пожара.
Огонь не успел распространиться, в 14.49 ч. он был локализован.
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