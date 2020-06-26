В Каунасе горел храм, на пожарище работали большие наряды пожарных

Скопировать ссылку В Каунасе горел храм, на пожарище работали большие наряды пожарных

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26 июня, в 14.15 ч., пожарные-спасатели получили сообщение о том, что в Каунасе, на Ратушной площади, горит чердак иезуитского храма.

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