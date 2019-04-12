В Каунасе ДТП совершил нетрезвый водитель BMW

ДТП произошло в первой полосе движения рядом с остановкой, на дороги со стороны Каунасского водохранилища. К счастью, удар не был сильным, люди в ДТП не пострадали.
Полиция получила сообщение о ДТП на ул. T.Масюлё в 19.53 ч. Виновник ДТП был явно пьян, в машине были и его друзья. На место происшествия выехали три экипажа полиции. Поведение водителя BMW было подозрительным, поэтому его проверили на трезвость.
Подозрения подтвердились – в организме нарушителя было 2 промилле. Водителя ждет уголовная ответственность. Ему грозит штраф или лишение свободы на срок до 1 года. Кроме того, может быть конфискован его автомобиль.
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