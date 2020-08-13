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Полиция Каунаса разыскивает пропавшего без вести жителя города. Тадас Калинаускас (1983 г.р.) 7 августа, около 10.00 ч. вышел из своего дома на ул. М.Рёмериса и назад не вернулся.
Tadas Kalinauskas
Tadas Kalinauskas
© Kauno aps. VPK

Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы светлые, на правой руке татуировка овна. На мужчине были синие джинсы, черная майка и черные спортивные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Калинаускаса, просьба звонить по номерам (8 700) 64727, 8 682 28960 или 112.

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