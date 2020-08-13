Приметы: рост 173 см, среднего телосложения, волосы светлые, на правой руке татуировка овна. На мужчине были синие джинсы, черная майка и черные спортивные ботинки.

Всех, кто располагает информацией о местонахождении Калинаускаса, просьба звонить по номерам (8 700) 64727, 8 682 28960 или 112.