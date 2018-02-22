Полиция сообщает, что в Каунасе, на ул. Йонавос, автомобиль Opel Astra, которым управлял мужчина (1952 г.р.) сбил пешехода (1962 г.р.).
Информация о ДТП поступила 21 февраля, в 20.30 ч.
По предварительным данным, водитель был трезвым.
Пешеход был доставлен в больницу.
Ведется расследование.
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