Полиция сообщает, что в Каунасе, на ул. Йонавос, автомобиль Opel Astra, которым управлял мужчина (1952 г.р.) сбил пешехода (1962 г.р.).
© Kauno aps. VPK

Информация о ДТП поступила 21 февраля, в 20.30 ч.

По предварительным данным, водитель был трезвым.

Пешеход был доставлен в больницу.

Ведется расследование.

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