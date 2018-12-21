Каунасская полиция сообщает, что из-за скользкой дороги в столб на Алексотасском мосту врезался автобус. По предварительным данным, небольшие травмы получили 6 человек.
Penktadienio rytas Kauno gatvėse
© Kur stovi policija nuotr.

21 декабря, в 7.44 ч., в Каунасе, на проспекте им. Короля Миндаугаса, из-за скользкого дорожного покрытия с дороги съехал и врезался в столб автобус.

По предварительным данным, водитель был трезвым. На месте происшествия врачи осматривают 6 пассажиров.

На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.

Полиция предупреждает водителей о том, что в данный момент условия на дорогах сложные, из-за скользкого покрытия дорог рекомендуют выбирать не допустимую, а безопасную скорость и соблюдать безопасное расстояние между транспортными средствами.

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