21 декабря, в 7.44 ч., в Каунасе, на проспекте им. Короля Миндаугаса, из-за скользкого дорожного покрытия с дороги съехал и врезался в столб автобус.

По предварительным данным, водитель был трезвым. На месте происшествия врачи осматривают 6 пассажиров.

На место происшествия выехали врачи, пожарные-спасатели и полиция.

Полиция предупреждает водителей о том, что в данный момент условия на дорогах сложные, из-за скользкого покрытия дорог рекомендуют выбирать не допустимую, а безопасную скорость и соблюдать безопасное расстояние между транспортными средствами.