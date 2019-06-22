В ночь с пятницы на субботу в Каунасе в жуткой аварии погиб молодой человек, не справившийся с управлением Audi A6. Он перевозил троих пассажиров, которые во время аварии получили ранения.
© DELFI / Erika Venckutė

Каунасская полиция сообщает, что 22 июня в 2:30 в Каунасе, на улице Ашигалё, автомобиль Audi A6, которым управлял молодой человек (2000 г.р.), съехал с дороги и врезался в столб.


В ДТП погиб водитель и ранены ехавшие вместе с ним два молодых человека и девушка (все 2000 г.р.), которых доставили в больницу. Во время аварии автомобиль был искорёжен, до тех пор, пока спасательные службы работали на месте происшествия, на несколько часов было ограничено движение.

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Это не первое дорожно-транспортное происшествие на этом кольцевом перекрестке.

В конце января прошлого года на проспекте Шяурес убегавщий от полиции водитель BMW врезался в столб – во время происшествия погибли 3 человека.К

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