2 июля, в 16.30 ч. во 2-й деревне Кармелава (Каунасский район), на ул. Вильняус, в квартире гражданки (1971 г.р.) ножевое ранение получил мужчина (1985 г.р.).
Пострадавший скончался по дороге в больницу.
Хозяйка квартиры была задержана. Ее подозревают в убийстве. Полиция расследует обстоятельства происшествия.
В Кармелаве убит мужчина, подозреваемая задержана
Полиция Каунасского района оперативно задержала...
В Куршском заливе затонул куренас: два человека спасены, капитана ищут (7)
В Куршском заливе, между Венте и Нидой, во вторник...
К британской банде в Лондоне причастен и литовец: воровали банкоматы, машины, драгоценности (6)
Один из членов организованной преступной банды в...
В Литве за июнь этого года утонули 32 человека (2)
В июне этого года в водоёмах Литвы утонули 32 человека,...
TOP новостей
В Литве из-за засухи собираются объявить экстремальную ситуацию (33)
Правительство Литвы собирается объявить...
В фейсбуке распространяют фото из Швянтои: отдыхающие часов не наблюдают (33)
В начале прошлого года в Литве вступил в силу новый...
Американский эксперт в Литве: срочно отправляйте президента в Вашингтон Специально для DELFI (172)
Встреча в пятницу 28 июня на саммите G20 в Осаке ( Япония )...
Напоминание: при расчетах за электричество и газ бумажная расчётная книжка не обязательна (10)
Обслуживающий клиентов компании Lietuvos energijos tiekimas (LET)...
Василяускас: налоговая база недвижимости должна быть расширена (4)
Литве стоит задуматься о расширении налоговой базы по...