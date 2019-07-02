В Кармелаве убит мужчина, подозреваемая задержана

Полиция Каунасского района оперативно задержала подозреваемую в убийстве женщину.
Surūdijęs peilis
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2 июля, в 16.30 ч. во 2-й деревне Кармелава (Каунасский район), на ул. Вильняус, в квартире гражданки (1971 г.р.) ножевое ранение получил мужчина (1985 г.р.).

Пострадавший скончался по дороге в больницу.

Хозяйка квартиры была задержана. Ее подозревают в убийстве. Полиция расследует обстоятельства происшествия.

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