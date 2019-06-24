В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Недавно GPS-сигнал пропал, и волка, возможно, застрелили в лесах Вирумаа.

Как писал Postimees, Департамент окружающей среды завершил расследование исчезновения животного и расскажет о его судьбе будет на этой неделе. Сезон охоты на волков длится с 1 ноября по 28 февраля, поэтому если волка действительно застрелили в июне, то это было сделано нелегально.

Тем временем к теории о смерти от пули нерадивого охотника добавилась другая — Общество охотников Эстонии подозревает, что утопленное в карьере Айду животное может и быть тем самым пропавшим волком.