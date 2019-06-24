В феврале этого года из реки Пярну был спасен молодой волк, которого сначала приняли за собаку. Позже на прославившегося на весь мир волка надели специальный ошейник для отслеживания с GPS-сигналом и отпустили на волю. Недавно GPS-сигнал пропал, и волка, возможно, застрелили в лесах Вирумаа.
Как писал Postimees, Департамент окружающей среды завершил расследование исчезновения животного и расскажет о его судьбе будет на этой неделе. Сезон охоты на волков длится с 1 ноября по 28 февраля, поэтому если волка действительно застрелили в июне, то это было сделано нелегально.
Тем временем к теории о смерти от пули нерадивого охотника добавилась другая — Общество охотников Эстонии подозревает, что утопленное в карьере Айду животное может и быть тем самым пропавшим волком.
В карьере в Эстонии обнаружили утопленное животное с камнем на шее (1)
В карьере Айду в Ида-Вирумаа (Эстония) обнаружили...
В деревне Антяжеряй за рулем автомобиля задержан нетрезвый военный (1)
23 июня, в 13.42 ч., в деревне Антяжеряй, полиция остановила...
Ночью в Клайпеде на пару напала вооруженная камнями банда (4)
В клайпедскую полицию обратился молодой человек,...
В Паланге задержаны 8 нетрезвых военных из Великобритании (23)
23 июня утром в Паланге полиция задержала восьмерых...
В субботу были спасены пятеро тонущих в море, один человек утонул в Аникщяй
В период длинных выходных спасатели взморья говорят,...
TOP новостей
Неприукрашенная старость в Литве: результаты исследования поразили самих экспертов (23)
" Больше 80% респондентов сказали, что они считают себя...
Военный судится с Литовской армией из-за укуса клеща во время учений (4)
Доброволец Литовской армии , который заболел после...
Рабочих рук не хватает: в регион ездят работать вильнюсцы (8)
6-7 тонн творожных сырков, 5-10 тонн молока, 3,5 тонны...
В Вильнюсе за 71 млн. евро вывоз коммунальных отходов организуют компании Ekonovus и Ecoservice услуга подорожает (8)
Компании Ekonovus и Ecoservice подписали договор о вывозе...
В Литве обмелели реки, меняются маршруты байдарочных походов
Во многих литовских реках значительно понизился...