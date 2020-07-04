Несчастье произошло около 23 ч. Врачи скорой помощи, приехавшие в зоопарк в деревне Тракенай, нашли пострадавшую женщину. Портал lrytas.lt сообщает, что пострадала директор зоопарка Ирма Василяускене.

Тигр откусил указательный палец на левой руке, рана была и на предплечье. Женщину доставили в Каунасскую клинику. Врачи провели операцию.